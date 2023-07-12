Ünlü şarkıcı Emir Can İğrek'in yeni albümünde yer alan Ali Cabbar şarkısı hem sözleriyle hem de hikayesiyle son günlerin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Genç bir adamın hüzünlü hayatını anlatan şarkı ile ilgili pek çok yorum yapıldı. Bu noktada "Ali Cabbar kimdir, hikayesi gerçek mi?" soruları merak ediliyor. Filminin de çıkacağı iddiaları dolaşan Ali Cabbar'ın hikayesine ilişkin detaylar haberimizde...