"KİLO DERDİM YOK"



Doğum sonrası fazla kiloları ile dikkat çeken Hazal Kaya, konuyla ilgili, "Benim kilo derdim yok, önemli olan bebeğimizin sağlıklı olması. Çok şükür hepimiz iyiyiz, teşekkür ederiz" dedi.