Ali Ege ile yakından ilgilenen işadamı Ağaoğlu, Petek Ertüre ve oğlu ile birlikte uzun süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptılar.

Özellikle teknoloji mağazalarını gezen aile, alışverişte uzun süre vakit geçirdiler. Ali Ağaoğlu ve Petek Ertüre'nin mutlu ve bir o kadarda neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.