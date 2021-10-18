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Algı Eke: Yoga zamanı - Magazin haberleri

Algı Eke: Yoga zamanı

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Algı Eke, objektif karşısına geçti. Eke, beyaz gömlek ve kırmızı bikini altıyla verdiği pozunu "Yoga zamanı" notuyla yayınladı

18.10.2021 - 11:26 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2008-2009 yılları arasında ekrana gelen 'Baba Ocağı' adlı dizi ile televizyondaki oyunculuk hayatına başlayan Algı Eke, son olarak 'Hizmetçiler'de rol almıştı. Sosyal medya hesabını aktif kullan Eke, günlük hayatındaki kesitleri hayranlarıyla paylaşıyor.

  • AYNA POZU

    36 yaşındaki oyuncu, beyaz gömlek ve kırmızı bikini altıyla ayna karşısında poz verdi. Fotoğrafını, "Yoga zamanı... Ev her şeydir." notuyla yayınlayan Algı Eke'nin paylaşımı, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

  • "KEŞKE KENDİMİ BU DURUMA SOKMASAYDIM"

    Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Daha önce yasak aşk yaşadığını itiraf eden Algı Eke, "İğrenç de bir şeydi. Çok ağrılı bir şey... Keşke onu ve kendimi böyle bir duruma sokmasaydım" ifadelerini kullanmıştı.

  • 1984 İstanbul doğumlu olan Algı Eke, Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nde mezun olduktan sonra üniversite eğitimi için gittiği Almanya'nın Berlin şehrinde dramaturji eğitimi aldı.

  • 'EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLDÜ

    Türkiye'ye döndükten sonra birçok dizi ve sinema filmlerinde boy gösteren Eke, 19. Sadri Alışık Ödülleri'nde komedi dalında 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

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