"KEŞKE KENDİMİ BU DURUMA SOKMASAYDIM"

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. Daha önce yasak aşk yaşadığını itiraf eden Algı Eke, "İğrenç de bir şeydi. Çok ağrılı bir şey... Keşke onu ve kendimi böyle bir duruma sokmasaydım" ifadelerini kullanmıştı.