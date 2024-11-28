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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Alfredo Rodriguez Trio İş Sanat’taydı

        Alfredo Rodriguez Trio İş Sanat’taydı

        Alfredo Rodríguez (piyano), Yarel Hernandez (bas) ve Michael Olivera (davul), Latin ve Afro-Küba ezgilerinin harmanlandığı repertuvarları ile 26 Kasım Salı akşamı İş Sanat seyircilerine unutulmaz bir konser verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 00:33 Güncelleme: 28.11.2024 - 00:33
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        Alfredo Rodriguez Trio İş Sanat'taydı
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        Efsanevi müzisyen Quincy Jones’un rehberlik ettiği kariyer yolculuğunda önemli başarılara imza atan Alfredo Rodriguez ve arkadaşları önceki akşam İş Sanat sahnesindeydi.. Alfredo Rodríguez (piyano), Yarel Hernandez (bas) ve Michael Olivera (davul), Latin ve Afro-Küba ezgilerinin harmanlandığı repertuvarları ile müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

        Rodriguez, “Konser vermeyi en çok sevdiğimiz şehirlerden birindeyiz,” diyerek izleyicileri selamladı. Çoğu doğaçlama olan enerjik performansın sürprizlerinden biri, sahneye konuk olan başarılı müzisyen Elif Sánchez’le birlikte yorumladıkları “Bésame Mucho” ve “Quizas, Quizas, Quizas” şarkıları oldu.

        Bu turneyi kısa süre önce hayatını kaybeden Quincy Jones’a adadıklarını söyleyen topluluk, Jones’un yapımcısı olduğu ünlü Michael Jackson şarkısı “Thriller” ile izleyicileri şaşırttı. Konseri, yapımcılığını Jones ile birlikte üstlendiği Grammy adayı “Guantanamera” ile tamamlayan Rodriguez ve ekibi dakikalarca ayakta alkışlandı.

        İş Sanat’ın konser programı 5 Aralık Perşembe akşamı, ünlü şef ve klavsenist Christophe Rousset yönetimindeki Les Talens Lyriques barok topluluğu ile kontrtenor Zoltan Darago’nun, Bach’ın arya ve kantatlarından oluşan bir repertuvarı seslendirecekleri konserle devam edecek.

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        #İş Sanat
        #Alfredo Rodríguez
        #konser
        #Elif Sanchez
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