Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Alfredo Morelos'un transferi açıklandı! Fenerbahçe için geldi - Fenerbahçe Haberleri

        Alfredo Morelos'un yeni durağı belli oldu

        Fenerbahçe için İstanbul'a gelen ancak Michy Batshuayi'nin takımda kalmasının ardından transferi iptal olan Alfredo Morelos, Brezilya'ya transfer oldu. Rangers formasıyla 269 maça çıkan Kolombiyalı yıldızın yeni durağı Brezilya ekiplerinden Santos oldu. 27 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 13:07 Güncelleme: 05.09.2023 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Morelos'un yeni durağı belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        İskoçya'nın Rangers takımından ayrılan ve kısa zaman önce Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a gelen Alfredo Morelos'un yeni durağı belli oldu.

        Brezilya ekiplerinden Santos, Alfredo Morelos'u kadrosuna kattığını duyurdu. Transfer, kulübün resmi sosyal medya hesabından açıklanırken, oyuncunun 2 yıllık sözleşmeye imza attığı ifade edildi.

        Rangers forması ile 269 maça çıkan Morelos, 124 gol ve 58 asistlik performans sergilemişti.

        Rangers ile sözleşmesi sona eren ve prensip anlaşmasına varılan Kolombiyalı futbolcu, 30 Ağustos'ta İstanbul'a gelmişti.

        İleri transfer görüşmeleri ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere İspanya´dan kalkan uçakla saat 01.00 sıralarında İstanbul Havalimanı´na gelen 27 yaşındaki futbolcu, kendisini bekleyen araçla alandan ayrılıp, konaklayacağı otele geçmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        İstanbul'da iş yerinde feci yangın!
        İstanbul'da iş yerinde feci yangın!
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklamalar
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Fenerbahçe'nin transfer gündemi
        Dönerciyi temizlerken caddeyi yağa buladılar!
        Dönerciyi temizlerken caddeyi yağa buladılar!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Af beklentisi yaylaları tehdit ediyor!
        Mangal dehşetinde yürek yakan fotoğraf! Bir tek anne kaldı!
        Mangal dehşetinde yürek yakan fotoğraf! Bir tek anne kaldı!
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Cimbom'da gözler yabancı kontenjanında
        Heyelandan kaçarken uçurumdan yuvarlandı!
        Heyelandan kaçarken uçurumdan yuvarlandı!
        Beşiktaş'ın yeni transferi bu gece geliyor!
        Beşiktaş'ın yeni transferi bu gece geliyor!
        Tarihe geçen büyük kaptan!
        Tarihe geçen büyük kaptan!
        Trafik kavgasında kazara eşini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Trafik kavgasında kazara eşini öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        Kayıp Mine'nin katili için istenen ceza belli oldu!
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        "Arsa kiralama modeliyle maliyetin yüzde 50'den fazla düşme şansı var"
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Enflasyonda sigara sarmalı
        Kaza anını anlattı: Yan yatıp, sürüklendik
        Kaza anını anlattı: Yan yatıp, sürüklendik
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı
        Galatasaray iki transferi birden açıkladı
        Habertürk Anasayfa