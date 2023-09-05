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İskoçya'nın Rangers takımından ayrılan ve kısa zaman önce Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri yapmak için İstanbul'a gelen Alfredo Morelos'un yeni durağı belli oldu.

Brezilya ekiplerinden Santos, Alfredo Morelos'u kadrosuna kattığını duyurdu. Transfer, kulübün resmi sosyal medya hesabından açıklanırken, oyuncunun 2 yıllık sözleşmeye imza attığı ifade edildi. Rangers forması ile 269 maça çıkan Morelos, 124 gol ve 58 asistlik performans sergilemişti.

Rangers ile sözleşmesi sona eren ve prensip anlaşmasına varılan Kolombiyalı futbolcu, 30 Ağustos'ta İstanbul'a gelmişti. İleri transfer görüşmeleri ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere İspanya´dan kalkan uçakla saat 01.00 sıralarında İstanbul Havalimanı´na gelen 27 yaşındaki futbolcu, kendisini bekleyen araçla alandan ayrılıp, konaklayacağı otele geçmişti.