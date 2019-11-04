Aleyna Tilki ve Seda Sayan böyle coştu - Magazin haberleri

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında boşanan ancak daha sonra yeniden barışan Okan Kurt ve Demet Akalın çifti, tanışmalarının 8. yıl dönümlerini bir partiyle kutladı.

Etiler'deki bir eğlence mekanında düzenlenen partiye çiftin yakın arkadaşları ve çok sayıda ünlü isim katıldı. Partide Seda Sayan, Aleyna Tilki, Simge Sağın, Alişan ve eşi Buse Varol, Selin Ciğerci, Özlem Yıldız ve Fatih Ürek de ünlü çifti yalnız bırakmadı.

ALİŞAN: 6 SENE YOK YAZILDIM

Partiye eşi Buse Varol'la birlikte katılan ünlü şarkıcı Alişan ise, geceden fotoğraf paylaştı. Alişan, Demet Akalın ve Okan Kurt'la çekilen fotoğrafa, "6 sene yok yazıldım. 8. seneye diğer yarım Buse Varol'la yetiştim. Nice yıllarınız olsun. Sizi çok seviyoruz" notunu yazdı.

Demet Akalın ve Okan Kurt, gecede romantik şarkılar eşliğinde dans etti.

SEDA SAYAN'DAN PAYLAŞIM

Yakın dostu Demet Akalın ile partide çekilen bir fotoğrafını paylaşan Seda Sayan,"Gözlerin hep böyle gülsün. Çok mutlu ol" notunu yazdı.