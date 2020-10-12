"ŞİDDETE MARUZ KALMIŞ OLABİLİRİM"

Gazetecilerin, "Siz hiç fiziksel veya sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna Tilki, "Fiziksel değil ama sözlü bir şiddete maruz kalmış olabilirim" diyerek kafalarda soru işareti bırakmıştı.