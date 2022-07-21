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Aleyna Tilki: Tavsiyem: Cesur olun! - Magazin haberleri

Aleyna Tilki: Tavsiyem: Cesur olun!

Genç popçu Aleyna Tilki, Amerikan müzik dergisi Bilboard'a röportaj verdi. Spotify’ın Equal listesindeki diğer şarkıcılarla bir araya gelen Tilki, müziğe başlamak isteyen kadınlara "Tavsiyem: Cesur olun!" sözleriyle seslendi

21.07.2022 - 18:05 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Daha önce Spotify’ın dünya çapındaki Equal listesinin kapağında yer alan genç şarkıcı Aleyna Tilki, şimdi de Bilboard Dergisi'ne konuştu.

  • Kendisi gibi şarkıcı olan Ariete ve Sara James'le birlikte Billboard dergisine hakkında merak edilenleri açılayan 22 yaşındaki Tilki, müzik sektöründeki kadın eşitliği ve görünürlük üzerine düşüncelerini aktardı.

  • "HER ŞEYİ MÜZİĞE DÖKTÜM"

    Aleyna Tilki hakkında sitesinde bilgi veren Bilboard, şarkıcının 14 yaşında kariyerine başladığını ve Türkiye'nin genç yıldızı olarak görüldüğünü belirtti.

    İşte Aleyna Tilki'nin Bilboard Dergisi'ne verdiği röportaj;

    Sanatçı olmak istediğinizi ne zaman anladınız?

    Çocukken şarkı söylemeyi hep severdim ama bilime takıntılıydım ve büyüdüğümde laboratuvarda çalışmak istiyordum. Biraz daha büyüdükçe duygularımı dışa vurabileceğim bir platforma ihtiyacım vardı, bu yüzden her şeyi müziğe döktüm.

  • "ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ BU ANIN HAYALİNİ KURDUM"

    Spotify EQUAL Global Müzik Programı elçisi olarak nasıl bir deneyim yaşadınız?

    Çocukluğumdan beri bu anın hayalini kurdum. EQUAL'ın bir parçası olmak benim için büyük bir onur, çünkü program benim arkasında durduğum her şeyi yansıtıyor.

  • Müzikal yolculuğunuzda size hangi kadınlar eşlik etti?

    Dua Lipa, ilk single'ım 'Retrograde'in yazarlarından biriydi ve bu benim için çok değerliydi. Türk efsanesi Selda Bağcan da beni her zaman hem duygusal hem de müzikal anlamda destekledi.

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