"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ BU ANIN HAYALİNİ KURDUM"

Spotify EQUAL Global Müzik Programı elçisi olarak nasıl bir deneyim yaşadınız?

Çocukluğumdan beri bu anın hayalini kurdum. EQUAL'ın bir parçası olmak benim için büyük bir onur, çünkü program benim arkasında durduğum her şeyi yansıtıyor.