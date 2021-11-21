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Aleyna Tilki: Tarkan'la tanışmayı çok isterim - Magazin haberleri

Aleyna Tilki: Tarkan'la tanışmayı çok isterim

Dubai tatilinden dönen genç popçu Aleyna Tilki, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. İngilizce albümünde sona yaklaştığını ifade eden Tilki, muhabirlerin "Tarkan'ın dünya çapındaki başarısını nasıl buluyorsunuz?" sorusunu "Tarkan bizim ülkemizin pop adına en önemli seslerinden ve en özel ruhlarından biri. Tarkan'la tanışmayı çok isterim" şeklinde yanıtladı

21.11.2021 - 12:14 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki ile gittiği Dubai'den dönen şarkıcı Aleyna Tilki geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi. Bir kırtasiyeye giren Tilki, alışverişini tamamladıktan sonra gazetecilerle sohbet etti.

  • "ÇÖLLERDE SONSUZLUK HİSSİ VAR"

    Tatilinin güzel geçtiğini söyleyen 21 yaşındaki şarkıcı, "Türkiye'ye geleli bir veya iki gün oldu. Sakin bir tatil geçirdik. Kuzey kutbunu çok severim sonsuzluk hissi verir bana. Çöllerde de bir sonsuzluk hissi var. O yüzden çok seviyorum." diye konuştu.

  • İNGİLİZCE ALBÜM GELİYOR

    İngilizce albümünde sona yaklaştığını belirten Aleyna Tilki, önümüzdeki sene albümünün hazır olacağını söyledi. Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

    İngilizce rock-pop bir albüm yaptım bitti. Son rötuşları yapılacak. Gelecek sene İngilizce albümüm geliyor. Daha çok rock-pop beraber ağırlıklı bir albüm olacak. Hedefim çok büyük. Artık dünya pazarına daha fazla ilgi göstermem gerekiyor. Bu süreçte Amerika'da Türkçe single'ım 'Sır' dünya starları ile yapıldı. Yine Türkiye içinde dünyadaki prodüktörler ile güzel işler yapmaya devam edeceğim.

  • "KADEME KADEME HEDEFLERİM VAR"

    Dünya çapında tanınma yolunda ilerleyen Aleyna Tilki, hedeflerini şöyle açıkladı:

    İngilizce şarkımda ilk hedefim billboarda girmekti. Son İngilizce şarkım 'Real Love' listeye girdi. En yukarlarda yerini aldı. Bu benim için iyi bir başarıydı. Beklediğimiz şey buydu. Bir sonrakilere bakıyorum. Kademe kademe hedeflerimiz var.

  • "TARKAN EN ÖZEL RUHLARDAN BİRİ"

    Tilki, muhabirlerin, "Tarkan'ın dünya çapındaki başarısını nasıl buluyorsunuz? Kıyaslama değil ama 'Ben daha iyi olurum' diyebiliyor musunuz?" şeklindeki sorusuna "Herkesin yolu farklı. Tarkan bizim ülkemizin pop adına en önemli seslerinden ve en özel ruhlarından biri. Benim hedefim herkesten farklı. Kendi yolumda zaten farklı bir şey yapıyorum." yanıtını verdi. Genç popçu daha sonra, "Henüz Tarkan ile tanışma fırsatımız olmadı ama muhtemelen olur. Olmasını da çok isterim." diye konuştu.

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