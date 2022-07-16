Arabasının içerisinde paylaştığı bikinili fotoğrafların sosyal medyada yoğun ilgi gördüğü hatırlatılınca Aleyna Tilki, "Ben sahilde bikinili poz vermektense arabada, orada, burada poz vermeyi seviyorum. Ben bikini giyeceksem oralarda giyeyim yani." dedi.

Tilki, "Popçu Gülşen'i taklit ediyor." dedikodularına ise, "Ne alakası var!" cevabını verdi.