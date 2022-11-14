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Aleyna Tilki: Sanat için çıplak poz veririm - Magazin haberleri

Aleyna Tilki: Sanat için çıplak poz veririm

Aleyna Tilki, basın mensuplarının, "Ressam arkadaşlarınızdan bir kişi sizden çıplak poz vermenizi istese verir miydiniz" sorusunu cevapladı. Genç şarkıcı, "Gerçekten sanat yapan bir kişinin açıklıkla alakalı bir görüşü olacağını düşünmüyorum. O açıklıktan değil de naturallikten söz eder. Natural olana da ben varım her zaman. Neden olmasın, çizdiririm" dedi

Giriş: 14.11.2022 - 08:51 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Aleyna Tilki, Cihangir'de görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Tilki, "Bu aradaki sokakta tanıdığım bir ağabeyim var. Çok çok deha niteliğinde resimler yapıyor. Çevremdeki tüm arkadaşlarım ressam neredeyse. Onlar ile çok iyi anlaşıyorum. Onu ziyarete geldim" dedi.

  • "FİYATINI VERMEK İSTEMEM"

    Muhabirlerin, "Hiç evinizde tablolarınız var mı?" sorusuna yanıt veren Aleyna Tilki "Tabii ki tablo koleksiyonum var. Çok seviyorum ama tabloların fiyatının olmasını sevmiyorum. Fiyatını vermek istemem. Benim şarkılarımın rakamlarıyla konuşulmasını duysam çok üzülürüm" ifadelerini kullandı.

  • "SANAT İÇİN ÇIPLAK POZ VERİRİM"

    Genç şarkıcı, "Ressam arkadaşlarınızdan bir kişi sizden çıplak poz vermenizi istese verir miydiniz" sorusunu ise, "Gerçekten sanat yapan bir kişinin açıklıkla alakalı bir görüşü olacağını düşünmüyorum. O açıklıktan değil de naturallikten söz eder. Natural olana da ben varım her zaman. Neden olmasın, çizdiririm" şeklinde cevapladı.

  • "ÜZERİMDEKİ GERÇEK KÜRK DEĞİL"

    Tilki, ayrıca, "Bu arada altını çizmek istiyorum; üzerimdeki gerçek kürk değil. Ben gerçek kürk giymem" açıklamasında da bulundu.

  • "TAKSİCİ" İSYANI

    Öte yandan açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda da taksiciler hakkında bir paylaşımda bulunmuştu.

    Tilki, "Taksicilerin büyük bir bölümüne yazıklar olsun. Hayatımın hatası taksi kullanmak bu saatten sonra... Arkadaşlar imkanınız ve aklınız varsa taksi kullanmayın! Metro kullanın ya! Daha insani" demişti.

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