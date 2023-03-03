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Aleyna Tilki depremzede çocuklar için tekrar Hatay'a gidiyor

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ilk gününden beri depremzedeler için yardım çağrısında bulunan Aleyna Tilki, depremzede çocukları ziyaret etmişti. Genç şarkıcı, 'Bir ayağım orada' dediği Hatay'a yeniden gidiyor

Giriş: 03.03.2023 - 16:38 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük bir yıkım yaşayan Hatay, 20 Şubat akşamı da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı.

  • Toplam 11 ilde yıkıma yol açan depremler sonrası televizyon ve müzik camiası tek yürek oldu. Genç şarkıcı Aleyna Tilki de deprem bölgesine giden isimlerdendi.

  • Tilki, meslektaşı Sefo ile birlikte Hatay’da çadırları gezerek, çocuklara moral vermişti.

  • "ARTIK BİR AYAĞIM HATAY'DA"

    Geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülenen Aleyna Tilki, "Artık bir ayağım Hatay’da. Sık sık gidip, geliyorum. Oradaki çocuklarla aramda çok güzel ve özel bir bağ oluştu. Bu zor zamanlarında yanlarında olmak ve onlarla güzel vakit geçirmek tüm çocuklar için iyi oluyor" açıklamasını yapmıştı.

  • "BUGÜN TEKRAR GİDİYORUM"

    22 yaşındaki popçu,  yeniden Hatay'a ve ardından da Adıyaman'a gideceğini duyurdu. Depremzede çocuklarla çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Tilki, gönderisine şu mesajı yazdı:

    Bugün tekrar Hatay’a gidiyorum. Orada çocuk olan çadır kentler ve bölgeleri bana mesaj atabilirsiniz. Sonra da Adıyaman’a geleceğim. Oyuncaklar hazır. Tüm çocuklar birbirinden güzel, gözleri çok şey anlatıyor. Benim telimden fotoğraf çekmek istemişlerdi. Çok tatlılardı, çok akıllılardı, çok güçlülerdi. Ve çok masum...

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