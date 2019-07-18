Bir sergideki yerde yer alan eserin yanına uzanıp aynı pozu veren Tilki, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Genç şarkıcı, ilginç pozuna, "Tam tersinin doğru olduğunu bilmektir hayat ve buna göre tam tersi de doğrudur..." notunu düştü. Tilki'nin paylaşımı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.