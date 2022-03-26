"Ben tüm kıyafetlerden daha güzelim!"

Aleyna Tilki'den eleştirilere yanıt! Jared Leto ile bir arada...

HABERTURK.COM

Bir süredir çalışmalarını İngiltere'de sürdüren Aleyna Tilki (21), önceki gün Jared Leto'nun (50) başrolünde yer aldığı Marvel'ın yeni filmi “Morbius”un Londra prömiyerine katıldı.

KIRMIZI HALIDA POZ VERDİLER

Aleyna Tilki, filmin başrol oyuncusu Jared Leto ile sinemaya girmeden tanışıp, fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi. Ünlü oyuncu ile kırmızı halıda poz veren Tilki, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Leto da şarkıcının gönderisini Instagram'ın 'story' kısmından yayınladı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

"Morbius"un prömiyeri için kot pantolon ve crop üst giymeyi tercih eden genç şarkıcının kombini sosyal medyanın gündemine oturdu. Aleyna Tilki'nin kıyafetini özensiz bulan kullanıcılar, "İyi hoş da o nasıl kombin, hiç beğenmedim." ve "Kombinin çok kötü." şeklinde yorumlarda bulundu.

ALEYNA TİLKİ'DEN ELEŞTİRİLERE YANIT

Tilki, eleştiri oklarının hedefi olmasının ardından konuyla alakalı Twitter hesabından açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

Galaya gideceğim diye 10 saat hazırlanamam... Ben tüm kıyafetlerden daha güzelim. Her zaman bir markaya ya da özel bir styling'e ihtiyacım yok. Ben zaten markanın ve styling'in kendisiyim.