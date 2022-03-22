"EVLENECEĞİZ, RIZANIZ VAR MI?' DE, OLSUN BİTSİN!"

Tilki, konuyla alakalı Twitter hesabından, "Kız isteme olayı çok saçma. Ne münasebet mal ister gibi, 'Kızı oğluma verir misiniz?' falan filan ya, iğrenç! İnsan gibi, 'Evleneceğiz, rızanız var mı?' de, olsun bitsin..." ifadelerini kullandı.