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Aleyna Tilki: Kız isteme olayı çok saçma!

Aleyna Tilki'nin, "Kız isteme olayı çok saçma. Ne münasebet mal ister gibi, 'Kızı oğluma verir misiniz?' falan filan ya, iğrenç! İnsan gibi, 'Evleneceğiz, rızanız var mı?' de, olsun bitsin..." sözleri sosyal medyayı ikiye böldü

22.03.2022 - 09:01 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki (21), paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Kız isteme merasimini çok saçma bulduğunu dile getiren genç şarkıcı, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

  • "EVLENECEĞİZ, RIZANIZ VAR MI?' DE, OLSUN BİTSİN!"

    Tilki, konuyla alakalı Twitter hesabından, "Kız isteme olayı çok saçma. Ne münasebet mal ister gibi, 'Kızı oğluma verir misiniz?' falan filan ya, iğrenç! İnsan gibi, 'Evleneceğiz, rızanız var mı?' de, olsun bitsin..." ifadelerini kullandı.

  • TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

    Aleyna Tilki'nin gönderisi takipçilerini ikiye böldü. Kimi kullanıcılar ünlü şarkıcı ile aynı görüşte olduğunu dile getirirken, kimisi ise, "Örf, adet' diye bir şey var!" sözleriyle Tilki'ye tepki gösterdi.

  • Ünlü isim ardından, "Zaman kavramı bile toplumları yönetmek için ortaya atılmış bir yalan. Günümüz ilişki kalıpları bile insanlığı yönetmek ve düşünce özgürlüğünden alıkoymak için yaratılmış, gerçekten gerçekleşmesi imkansız olan yalanlardır... 'Bağlar' demiyorum, 'İlişki kalıpları’ diyorum ve de bence günümüz ilişki kalıpları gerçekçi bağlar kurmamıza tamamen engel oluyor." mesajını yayınladı.

  • "TAKINTILI HAYRAN" KABUSU

    Öte yandan Aleyna Tilki, geçtiğimiz haftalarda kabus gibi bir gece yaşamıştı. Takıntılı bir hayranı duvarlara atlayıp, dikenli telleri geçip, şarkıcının kapısına dayanmıştı.

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