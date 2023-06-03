Yeni albüm çalışması olduğunu söyleyen Aleyna Tilki "Yeni bir albümüm var. Onun çalışmasını yapıyoruz. Çok fazla tarz yaptım. İlk albümüm olduğu için samimi bir albüm olsun istedim. Benim gerçeğimi yansıtsın istedim. Bunun için de savaşlar vermem gerekiyordu. Onları da verdim" dedi.



Basın mensuplarının "Ne gibi savaşlar verdiniz peki?" sorusu üzerine Aleyna Tilki "Her şeyiyle verdim savaşı. Çünkü ne oluyorsan, kim oluyorsan hayatın ona dönüşüyor. Bu yüzden her şey ile savaşmak durumunda kaldım. Ama güzel oldu. Benim, ben olmamı engelleyecek kişilere karşı savaşımı kazandığımı düşünüyorum" dedi.



Gazetecilerin “Dost kazığı mı yediniz?” sorusuna ise Aleyna Tilki gülerek, "Onlar ufak şeyler" dedi. Yanındaki erkek arkadaşı hakkında ise "O benim normal arkadaşım. Zaten biliyorsunuz, sık sık görüyorsunuz yanımda" diyerek aracına bindi.