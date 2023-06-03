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Aleyna Tilki: Benim, ben olmamı engelleyecek kişilere karşı savaşımı kazandım - Magazin haberleri

Aleyna Tilki: Benim, ben olmamı engelleyecek kişilere karşı savaşımı kazandım

Aleyna Tilki, Levent'te bir erkek arkadaşıyla objektiflere yansıdı. Şarkıları kadar açıklamalarıyla da konuşulan Tilki, "Benim, ben olmamı engelleyecek kişilere karşı savaşımı kazandım" dedi

Giriş: 03.06.2023 - 09:45 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Aleyna Tilki, geçtiğimiz akşam Levent'te benzin istasyonundan çıkarken görüntülendi. Yanında bulunun erkek arkadaşı flaşların patlamasıyla kısa süreli şaşkınlık geçirip hemen Aleyna’nın sahibi olduğu arabanın şoför koltuğuna geçti.

  • Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aleyna Tilki, "Üzerime kahve döküldüğü için benzinliğe geldim" dedi. Annesi ve kız kardeşi ABD’ye taşınan Tilki, "ABD benim için güzel geçti. Bolca konser izledim, kendi ufkumu genişletmek için notlar tuttum. Kardeşimin eğitim hayatı için oraya taşındılar. Ben de daha ilk bu işe başlarken ABD’ye gitmiştim zaten eğitime" ifadelerini kullandı.

  • Yeni albüm çalışması olduğunu söyleyen Aleyna Tilki "Yeni bir albümüm var. Onun çalışmasını yapıyoruz. Çok fazla tarz yaptım. İlk albümüm olduğu için samimi bir albüm olsun istedim. Benim gerçeğimi yansıtsın istedim. Bunun için de savaşlar vermem gerekiyordu. Onları da verdim" dedi.

    Basın mensuplarının "Ne gibi savaşlar verdiniz peki?" sorusu üzerine Aleyna Tilki "Her şeyiyle verdim savaşı. Çünkü ne oluyorsan, kim oluyorsan hayatın ona dönüşüyor. Bu yüzden her şey ile savaşmak durumunda kaldım. Ama güzel oldu. Benim, ben olmamı engelleyecek kişilere karşı savaşımı kazandığımı düşünüyorum" dedi.

    Gazetecilerin “Dost kazığı mı yediniz?” sorusuna ise Aleyna Tilki gülerek, "Onlar ufak şeyler" dedi. Yanındaki erkek arkadaşı hakkında ise "O benim normal arkadaşım. Zaten biliyorsunuz, sık sık görüyorsunuz yanımda" diyerek aracına bindi.  

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