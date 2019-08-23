"OYUNCULUK YETENEĞİNİ KÜÇÜKKEN KEŞFETMİŞTİM"



Film sonrası kardeşi Ayça Tilki'yi ilk defa beya zperdede görmenin gururunu yaşayan Aleyna Tilki, "Çok güzel bir film olmuş. Her yaştan insanın izleyebileceği bir film, biz çok eğlendik izlerken. Ayça'nın ilk filmini sinemada izlemek çok keyifliydi. Ben Ayça’nın oyunculuk yeteneğini bebeklikten keşfetmiştim. Oyun oynarken falan anlamıştım ve o zaman demiştim 'Sen büyük bir star olacaksın’ diye. Zaten filmde yakaladım, birkaç Hollywood bakışı atmış" diyerek eğlenceli bir dille kardeşinin oyunculuğunu değerlendirdi.