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        Haberler Magazin Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında, Survivor'a kaç kez katıldı? Survivor 2024 Aleyna Kalaycıoğlu nereli, şarkıcı mı?

        Aleyna Kalaycıoğlu kimdir?

        Survivor 2021'de dikkat çeken performansıyla adını duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, 2024 kadrosunda da yer alarak başarılı bir performans sergiliyor. Aleyna Kalaycıoğlu yarışmada gündeme gelmeye devam ediyor. Peki, Aleyna Kalaycıoğlu kimdir? İşte Survivor 2024 kadrosundaki Aleyna Kalaycıoğlu hayatı hakkında merak edilen güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 00:18 Güncelleme: 19.04.2024 - 00:18
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        • 1

          Acun Ilıcalı sosyal medya hesabı üzerinden "Sevgili Aleyna Kalaycıoğlu Survivor All Star 2024'te bizimle birlikte olacak. Kendisine başarılar diliyorum." ifadeleri ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun Survivor'ın yeni sezonunda yarışacağını duyurmuştu. Survivor All Star'ın son fragmanında, Aleyna Kalaycıoğlu gündeme geldi. Bu kapsamda, "Aleyna Kalaycıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları yanıtlarını arıyor. İşte ayrıntılar...

        • 2

          ALEYNA KALAYCIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

          Aleyna Kalaycıoğlu 1998 yılında Bursa'da doğdu. Yalova'da büyüyen Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi ve babası o 10 yaşındayken ayrıldı. Annesi ve babasının boşanmasının ardından annesi ve kardeşleriyle İstanbul'a taşınan Aleyna Kalaycıoğlu, liseden sonra dil eğitimi alarak sınavlara hazırlandı.

        • 3

          Amerika'da uçak mühendisliği bölümünü kazanan Aleyna Kalaycıoğlu 10 senedir voleybol oynuyor. Müzik ile hayatına başka bir sektörde yön veren Aleyna Kalaycıoğlu 'Beceremedim' adlı single çalışmasını çıkardı. Aynı zamanda Sinan Akçıl ile düet yaptı.

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