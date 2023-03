"BATUHAN'IN İLK ŞİDDETİ DEĞİL"

Aleyna Eroğlu, Karadeniz'in kendisini daha önce de darp ettiğini belirterek, "Bu Batuhan'ın bana ilk şiddeti değil. Birkaç defa daha şiddet uygulamıştı. Daha fazlası artık böyle can havliyle kaçarken saçımdan sürüklemesi, dizlerimi yırtması, annem beni gördüğünde 'martıdan düştüm' dedim. Ben ailemden sakladım Batuhan'a para verdiğimi. Çünkü bütün birikimimdi o benim. Her defasında transfer olunca vereceğini söyledi. Bu yüzden sustum. Kendisi kurnaz biri olduğu için bunu kullanıp yıllarca hayatımda kaldı. Çünkü ben o parayı Batuhan'dan aldığımda hayatımda olmayacağını biliyordu. Ben sadece şunun cevabını istiyorum, desin ki 'ben sana bu ilişki içerisinde bir kere bile vurmadım' desin. Yakın arkadaşlarımın yanında da bana el kaldırmaları ve vurmaları olmuştu. Biz 1 Mart'ta ayrıldık. Ben paramı istemek için o gün otele gittim. Kendisi de kamera kayıtlarının olduğunu söylüyor, evet kayıtlar var. Ben konuşmak istediğim için gittim. 'Konuşmak istiyorum kapıyı aç' dedim. Kolumu kapıya sıkıştırarak kapattı. Kolumun sıkıştığını söyleyerek hâlâ buraya kavga etmeye gelmediğimi derdimin o olmadığını söyledim. Çünkü yanındaki insanla yeni bir ilişkiye başlamış o da bilsin ve bana yardım etsin diye gittim. Oraya gittiğimde benimle alay ederek dalga geçtiler. Hiçbir şey olmamış gibi beni suçluyorlar. Dayak yiyen ben, onunla her yere giden, onun için hakaret yiyen ben, paramı yiyen o ve arabamı da kullandı. Ben bu parayı ona güvendiğim için verdim. Parayı başkalarıyla yesin diye vermedim" dedi.