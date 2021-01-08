Aleyna Çakır'a ne oldu? Sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri de Aleyna Çakır oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 3 Haziran 2020'de Keçiören ilçesindeki evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın ölümüne ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan istenen rapor dosyaya geldi.
ALEYNA ÇAKIR'IN OTOPSİ RAPORU
Rapora göre, Çakır'ın asılma dışında vücudunda tespit edilen belirtilerin, ölüm meydana getirebilecek nitelikte olmadığı, iç muayenesinde kafatasında kırık, kafa içi kanama, iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanmasına rastlanılmadığı belirtildi.
Yapılan incelemede maktule Çakır'ın asılma dışında travmatik tesirle öldüğüne dair tıbbi delillerin bulunmadığı vurgulanan raporda, tespit edilen alkol düzeyinin tek başına ölüm meydana getirebilecek seviyede olmadığına değinildi.
Kişinin zehirlenme sonucu öldüğüne dair bir kanıtın bulunmadığına işaret edilen raporda şunlar kaydedildi:
"Adli dosyaya kayıtlı bilgilerde kişinin ası materyali boynundayken yerde yatar vaziyette bulunduğu, olay yerinde şüpheli bir durum bulunmadığı, otopsisinde boyun bölgesinde yükselici yüzeyselleşici vasıfta telem (ip izi),telem altında kas dokuda ekimoz tespit edildiği, iç organlarda tespit edilen makroskopik vurgular, cesedin bulunduğu ortam, bulunuş şekli, olay yeri inceleme bulguları birlikte değerlendirildiğinde kişinin ölümümün, ası sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur."
ALEYNA ÇAKIR'A NE OLDU?
Ümitcan Uygun, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde yaşayan ve Aleyna Çakır ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in evine gitmiş, kapıyı açmaması üzerine çilingire kapıyı açtıran Uygun, Çakır'ın cansız bedeniyle karşılaştı.
Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatılmış, sosyal medyada erkek arkadaşının darbetmesi sonucu öldüğü iddiasıyla görüntüleri paylaşılan Çakır'a ait görüntülerin olaydan 1,5 ay önce çekildiği belirlenmişti.
Darp olayına ilişkin Uygun hakkında, "Konut dokunulmazlığının ihlali, kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarında işlem yapılmıştı. Mahkeme, Uygun'a 30 gün süreyle 6284 sayılı kanun kapsamında şiddet mağdurunun konutuna, okuluna, iş yerine yaklaşmama tedbirleri uygulanarak serbest bırakmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 6 Haziran 2020'de yaptığı açıklamada, Esen'nin, erkek arkadaşı tarafından darbedilmesine ilişkin sosyal medyadan canlı yayınlanan görüntülerin ölümüyle ilgisinin bulunmadığını açıklamıştı.
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