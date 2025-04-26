Alexandru Maxim: Penaltı şaka gibi

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Gaziantep FK'nın oyuncularından Alexandru Maxim, hakem yönetimini eleştirdi.

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"PENALTI ŞAKA GİBİ"

Alexandru Maxim'in maç sonu sözleri şu şekilde:

"Şunu söylemek istiyorum. Muhteşem bir ilk yarıda oynadık. Rakibimize fazla fırsatlar vermedik. 1-0'ı da yakaladık. Ama ikinci yarıyla ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Genelde yüzde 50-50 pozisyonlarda böyle oluyor, çok kolay fauller çalındı. Ben daha önceden Almanya'da oynadım, büyük liglerde bu şekilde penaltı verilmiyor. Şaka gibi! 1-1'den sonra biz biraz daha düştük moral olarak. Penaltıdan sonra biraz çöktük. 2 tane daha kolay ve basit gol yedik. Bu şekilde kaybettik."