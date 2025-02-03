Alexandru Maxim: İç saha serimizi kaybettik
Gaziantep FK'nın tecrübeli oyuncusu Alexandru Maxim, 1-0 yenildikleri Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "İç saha serimizi kaybettik" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray'a 1-0 yenilen Gaziantep FK'nın oyuncularından Alexandru Maxim, karşılaşmayı değerlendirdi.
"İÇ SAHA SERİMİZİ KAYBETTİK"
Alexandru Maxim, "Zor bir maçtı, erken gol yedik. Maçtan önce konuşmuştuk duran topları ama golü yedik. Takımın gösterdiği karakterden mutluyum, iyi ataklar yaptık ama şanssızdık. İyi çalışmamız lazım. İç saha serimizi kaybettik. Artık İzmir'deki Göztepe maçına odaklanacağız." dedi.