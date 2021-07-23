Romanya'da son yıllarda gösterdiği çıkışla adından söz ettiren Alexandru Cicaldau , Galatasaray'a transfer oldu. İşte Alexandru Cicaldau ile iligli bilgiler...

ALEXANDRU CICALDAU KİMDİR?

8 Temmuz 1997'de Romanya'nın Medgidia şehrinde dünyaya gelen Alexandru Cicaldau, futbola Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin akademisinde başladı. 2014 yılında Gheorghe Hagi'nin kurduğu Viitorul Constanta'ya transfer olan Cicaldau, 2016'da A takım kadrosuna dahil edildi. Burada çıktığı 50 maçta 1 gol, 7 asistle oynayan Rumen 10 numara, 2018/2019 yaz transfer döneminde 1 milyon Euro bonservis bedeliyle Universitatea Craiova'ya transfer oldu.

Universitatea Craiova'nın değişilmez isimlerinden olan 24 yaşındaki oyuncu, burada çıktığı 129 maçta 33 gol, 21 asistle skora katkı sağladı. Burada gösterdiği performansla Romanya Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri haline gelen 24 yaşındaki orta sahayla Galatasaray'ın yanı sıra İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria da ilgileniyordu.

Cicaldau'nun Galatasaray'a transfer olduğunu açıklayan Dragomir, "Bir haber duydum ve sizlerle de paylaşacağım. Craiova'nın en iyi oyuncusu takımdan ayrıldı. Cicaldau, evet. 6 milyon Euro artı sonraki satıştan %20 pay karşılığında Galatasaray'a satıldı" ifadelerini kullandı.