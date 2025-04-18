Alexander Edwards ile ayrılık söylentisine Cher'in sözcüsünden yanıt: Ayrılmadılar

Cher ve sevgilisi Alexander 'AE' Edwards'ın aşkı tam gaz devam ediyor. 39 yaşındaki müzik yapımcısı olan Edwards, geçen hafta 78 yaşındaki sevgilisi Cher olmadan Coachella'da görüntülenince, çift hakkında ayrılık söylentileri çıktı. Ancak Cher'in temsilcisi, Edwards'ın müzik festivaline sadece arkadaşlarıyla katıldığını ve Cher ile ayrılmadıklarını söyledi.

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Cher ve Alexander Edwards, 2022'den beri birlikte. Paris Moda Haftası sırasında tanıştıktan kısa bir süre sonra ilişki yaşamaya başlayan çift hakkında sık sık aralarındaki 39 yaş fark gündeme gelmişti.

Cher, Alexander Edwards'la ilişkisini doğrularken, sevgilisinin kendisine "kraliçe gibi" davrandığını söylemişti. Ünlü sanatçı, erkek arkadaşıyla aralarındaki yaş farkını eleştirenlere yanıt olarak, "Aşk matematikten anlamaz!" ifadesini kullanmıştı.