Alexander Djiku: Hiçbir şey bitmedi
Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Alexander Djiku, 0-0 berabere biten Galatasaray derbisinin ardından yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey bitmedi" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin stoperi Alexander Djiku, karşılaşmayı değerlendirdi.
"MAÇA İYİ BAŞLADIK"
Mücadeleyi değerlendiren Ganalı stoper, "Maça iyi başladık, ritmimizi ortaya koyduk. Bir gol attık ama faulden iptal oldu. Oyunumuzu devam ettirdik, 3 puanı alacağımız golü bulamadık." dedi.
"MAÇA İYİ BAŞLADIK"
Şampiyonluk yarışını değerlendiren Djiku, "Bizler sonuna kadar savaşacağız. Hiçbir şey bitmedi! Sonraki maçlarda en iyi sonuçları almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.