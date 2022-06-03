Alex'ten Jesus'un teklifine ret

"Türkiye'nin diğer ülkelerden daha farklı bir yaşam tarzı, kültürü var. Jorge Jesus ve ekibi için adaptasyon kolay olacak mı?"

Alex: Farklı kültürlerde yaşamaya alışmak için açık fikirli olmak ve orada yaşayan insanların kültürlerine saygı duymak gerekir. Türkiye'de yaşam, Brezilya ve Portekiz'den daha farklı. Türkler çok misafirperverdir ve futbola olan tutkuları da çok büyüktür. Bu nedenle Jesus ve ekibinin mümkün olan en kısa sürede alışması için ellerinden geleni yapacaklardır. Kültürel açıdan Türkiye gerçekten farklı bir yer ama hem Jesus'un hem Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde birbirlerine alışacaklarına inanıyorum.