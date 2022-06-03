Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Fenerbahçe'den Alex'e Jorge Jesus teklifi! Yardımcı antrenör... - FB son dakika transfer haberleri

Alex'ten Jesus'un teklifine ret

Teknik direktörlük görevine Jorge Jesus'u getiren Fenerbahçe yardımcı antrenörlük görevi için efsanesi Alex de Souza'ya gitti. Ancak Brezilyalı eski futbolcu Sarı-Lacivertlilerin teklifini reddetti

03.06.2022 - 09:56 | Güncelleme: ABONE OL

  • Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcularından Alex de Souza, sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörü Jorge Jesus tarafından yapılan geri dönüş teklifini geri çevirdi. Alex ayrıca Record'a özel açıklamalar da yaptı. İşte detaylar...

  • Record'un haberine göre; Alex, teklifinden ötürü Jorge Jesus'a teşekkür etti ve Sau Paulo U20 Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılamayacağını iletti.

  • "Jorge Jesus'un Fenerbahçe tarafından işe alınması sonrası ne düşündün?"

    Alex: Kulübü çok seven ve her zaman Fenerbahçe için en iyisini isteyen biir olarak Jesus'un yeteneklerinde birinin teknik direktör olması muhteşem bir şey...

  • "Jorge Jesus'un Flamengo'daki başarılarını yakından takip etmiş biri olarak, Türkiye'de de başarılı olacağına inanıyor musun?"

    Alex: Başarı, çeşitli faktörlerin birlikteliğinden gelir. Kulübün, taraftarların ve toplumun Fenerbahçe'den beklentilerinin farkında olması gerek. Yaptığı analizler sonrasında çalışmalarına başlayacaktır. Ancak, Fenerbahçe ile başarılı olmak için tüm kaliteye ve deneyime sahip biri. Jesus'un sahip olduğu özelliklerle birlikte birkaç faktör daha eklenirse büyük başarılar elde edecektir.

  • "Herkes Fenerbahçelilerin fanatizmini biir. Sence Jorge Jesus, beklenen sonuçlar hemen alınmazsa kolayca suçlanabilir mi?"

    Alex: Fenerbahçe, 8 sezondur Süper Lig'i kazanamıyor. Jorge Jesus, bu hasreti bitirmesi için göreve getirildi. Baskı olması doğaldır. Ancak, bu baskıyı Benfica'da, Flamengo'da ve çalıştığı diğer yerlerde de yaşadı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.