Beşiktaş'ta 1 sezon forma giydikten sonra takımdan ayrılan Alex Teixeira, yeni takımını buldu! Alex Teixeira, altyapısından yetiştiği Vasco da Gama'ya imza attı.

Vasco da Gama, Brezilya 2. liginde mücadele veriyor.

Alex Teixeira, Beşiktaş formasıyla 31 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti.