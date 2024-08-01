Alex de Souza: Yeni oyunculara ihtiyacımız var

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, geçtiğimiz sezon takımın ortaya koyduğu performansın üzerine çıkmak istediklerini söyledi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında kamp süreci ve transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Alex, pozitif bir kamp dönemi geçirdiklerini ve oyuncularının oldukça çalışkan bir performans sergilediklerini belirtti. Ancak bazı futbolcularının sakatlık problemleri yaşadığını ifade eden Brezilyalı teknik adam, bu sorunların kısa sürede çözüldüğünü dile getirdi.

"YENİ OYUNCULARA İHTİYACIMIZ VAR"

Transfer çalışmalarına değinen Alex, takımın hala yeni oyunculara ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Alex de Souza, "Hala eksiğimiz var. Takımın atmosferini ve profilini değiştirecek yeni oyunculara ihtiyacımız var. Geçen yıldan bu yana, defans, forvet ve kanatlarda eksiğimiz var. Yönetimle sürekli iletişim halindeyiz ve en iyi oyuncuları takımımıza katmak için çalışıyoruz. Kendi aramızda maç yapmak istediğimizde altyapıdan oyunculara ihtiyaç duyuyoruz, bu da takımımızda hala eksiklerin olduğunun bir göstergesi" dedi.

Bünyamin Balcı'nın sakatlık sürecinin sonuna geldiğini belirten Alex, "Takıma hala dahil olmadı, onunla bir görüşme gerçekleştirmedim. Kulüp ve oyuncu birlikte görüşüyorlar. Bana gelen herhangi bir şey olmadı, sakatlığını yeni atlatan bir oyuncuydu. Şu ana kadar o bölgede Erdoğan Yeşilyurt ve Mert Yılmaz ile çalıştık" cümlelerine yer verdi.

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"DÜNYADA HER ŞEY, HER GEÇEN GÜN PAHALILAŞIYOR"

Türkiye'ye 12 yıl aradan sonra dönen 46 yaşındaki teknik adam, ülkedeki hayat pahalılığına da değindi. Alex, "Türkiye'de hayat pahalılığı var ama bu, tüm dünyanın bir gerçekliği. Dünyada her şey, her geçen gün pahalılaşıyor ve bu futbol sektörünü de etkiliyor" ifadelerini kullandı.