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        Alex de Souza: Yeni oyunculara ihtiyacımız var

        Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, düzenlenen basın toplantısında kamp süreci ve transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 17:10 Güncelleme: 01.08.2024 - 17:10
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        "Yeni oyunculara ihtiyacımız var"
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        Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, geçtiğimiz sezon takımın ortaya koyduğu performansın üzerine çıkmak istediklerini söyledi.

        Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında kamp süreci ve transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Alex, pozitif bir kamp dönemi geçirdiklerini ve oyuncularının oldukça çalışkan bir performans sergilediklerini belirtti. Ancak bazı futbolcularının sakatlık problemleri yaşadığını ifade eden Brezilyalı teknik adam, bu sorunların kısa sürede çözüldüğünü dile getirdi.

        "YENİ OYUNCULARA İHTİYACIMIZ VAR"

        Transfer çalışmalarına değinen Alex, takımın hala yeni oyunculara ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Alex de Souza, "Hala eksiğimiz var. Takımın atmosferini ve profilini değiştirecek yeni oyunculara ihtiyacımız var. Geçen yıldan bu yana, defans, forvet ve kanatlarda eksiğimiz var. Yönetimle sürekli iletişim halindeyiz ve en iyi oyuncuları takımımıza katmak için çalışıyoruz. Kendi aramızda maç yapmak istediğimizde altyapıdan oyunculara ihtiyaç duyuyoruz, bu da takımımızda hala eksiklerin olduğunun bir göstergesi" dedi.

        Bünyamin Balcı'nın sakatlık sürecinin sonuna geldiğini belirten Alex, "Takıma hala dahil olmadı, onunla bir görüşme gerçekleştirmedim. Kulüp ve oyuncu birlikte görüşüyorlar. Bana gelen herhangi bir şey olmadı, sakatlığını yeni atlatan bir oyuncuydu. Şu ana kadar o bölgede Erdoğan Yeşilyurt ve Mert Yılmaz ile çalıştık" cümlelerine yer verdi.

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        "DÜNYADA HER ŞEY, HER GEÇEN GÜN PAHALILAŞIYOR"

        Türkiye'ye 12 yıl aradan sonra dönen 46 yaşındaki teknik adam, ülkedeki hayat pahalılığına da değindi. Alex, "Türkiye'de hayat pahalılığı var ama bu, tüm dünyanın bir gerçekliği. Dünyada her şey, her geçen gün pahalılaşıyor ve bu futbol sektörünü de etkiliyor" ifadelerini kullandı.

        "DENGELİ AMA GÖRSEL BİR OYUN ORATAYA KOYACAĞIZ"

        Alex de Souza, oyun anlayışı hakkında da bilgi vererek, "Top ayağımızda olduğunda kalitemizi kullanmak isteyeceğiz. Kaybettiğimizde de topa sahip olmak isteyeceğiz. Dengeli ama görsel bir oyun ortaya koymaya çalışacağız. Geçen yıldan bu yana çok farklı bir oyun sistemimiz var. Hedefimiz, geçen yıldan daha iyi olmak" şeklinde konuştu.

        "ARDA GÜLER İLE KARŞILAŞTIRILMAK İSTEMİYORUM"

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a ve Arda Güler'e de değinen Alex, "Okan Buruk, önemli başarılara imza atan bir teknik direktör. Mourinho ile ilgili söylenecek çok fazla şey yok. Herkes onun takımını yakından tanıyor ve çok eksiği olmayan bir takımı var. Arda Güler ile kendimi karşılaştırmayı doğru bulmuyorum. O, kariyerinin başında ve önünde büyük bir gelecek var. Onu benimle karşılaştırmamın bir mantığı yok" açıklamasını yaptı.

        TRANSFER YASAĞI VE TEKNİK DİREKTÖRLER

        Transfer yasağıyla ilgili de konuşan kırmızı-beyazlıların teknik direktörü, yasağın kalkacağına inandığını vurgulayarak, "Bize söylenen, transfer yasağının kalkacağı yönünde. Biz çalışmalarımıza aynı şekilde devam ediyoruz. Hiçbir şekilde motivasyon düşüklüğü yaşamadık. Bir gün motivasyon düşüklüğü yaşarsam, başkana teşekkür eder evime dönerim" değerlendirmesinde bulundu.

        Kariyerinde birlikte çalıştığı teknik direktörlerin hepsinden bir şeyler öğrendiğine dikkat çeken Alex, "Türkiye'de Christoph Daum, Zico, Luis Aragones ve Aykut Kocaman ile çalıştım. Hepsinden farklı şeyler öğrendim. Sonuç olarak, kendi yolumu çiziyorum ve kendi yolumda ilerliyorum" dedi.

        "AİLEMİ YANIMDA TAŞIYORUM"

        Göğsünde bulunan 'DMAF' harfleri hakkında ise Alex de Souza, "Onlar, ailemin isimlerinin baş harfleri. Şu anda maalesef yanımda değiller. Antalyaspor tesislerinde kalıyorum. Sürekli onları hem Antalyaspor'un tişörtünün üzerinde hem de kalbimin üzerinde taşımak istiyorum" diye konuştu.

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