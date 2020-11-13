'Alev Alev' sosyal medyanın gündemine yerleşti

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Ay Yapım’ın Show TV için hazırladığı ‘Alev Alev’in dün akşam ekranlara gelen bölümünde Cemre, Çiçek ve Rüya, bambaşka hayatlara gözlerini açtılar. Üç kadının da yangın sonrası içinde bulundukları durum karşısındaki adımları merakla beklenirken Cemre’nin kızı Güneş’e kavuştuğu anlar kalplere dokundu. Dizi, hem ‘Alev Alev’ hem de Cihangir Ceyhan etiketi ile sosyal medyada da çok konuşuldu.

Sürükleyici hikayesi, oyunculuk performansları ve görkemli prodüksiyonu kadar müzikleriyle de geçtiğimiz hafta izleyenleri etkisi altına alan ‘Alev Alev’in dün akşama ekrana gelen bölümde nefesler Cemre ve kızı Güneş için tutuldu.

İlk bölümdeki çaresiz isyanı ile yüreklere derinden dokunan Cemre, Ozan’la birlikte sürpriz bir ismin yardımıyla kaçış planı yaptı. Bu sürpriz kişinin Ömer olduğu bölümde Ozan ile Ömer arasındaki dostluk ve ikilinin tren yolundaki sahnesi yürekleri ısıtırken tansiyon da bir an olsun düşmedi.

Eşinin hayatta olduğundan şüphelenen Çelebi, bir ipucu bulmak için harekete geçti ve Cemre’yi köşeye sıkıştırdı. Ancak gerilimin tırmandığı sırada Ömer’in Cemre’ye ilettiği bir bilgi beklenen kavuşmayı ekranlara taşıdı. Cemre’nin Güneş’i evden çıkararak kaçmayı başardığı dakikalar izleyenlere de duygu dolu anlar yaşattı. Fakat bir sorunun da akıllara gelmesine engel olamadı: “Cemre, kızıyla birlikte hayalini kurduğu o yeni hayata başlayabilecek mi?”

İşte Cemre ve Güneş'in kavuştuğu o anlar;

SOSYAL MEDYA #ALEVALEV'İ KONUŞTU!

Alev Alev, dün akşam yayınlanan ikinci bölümüyle ABC1 20+'da 6.06 izlenme oranı (reyting),12.86 izlenme payı (share),AB'de 5.37 izlenme oranı (reyting),12.09 izlenme payı (share) Total’de 6.03 izlenme oranı (reyting),13.23 izlenme payı (share) elde etti. Ses getiren bölüm sosyal medyanın da gündemine oturdu. #AlevAlev etiketi Twitter Türkiye'de 6 saat 50 dakika, dünyada ise 2 saat 20 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

Dizide Ömer karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan da TT listesinde 1. sıraya yerleşti.

RÜYA, GERÇEK HAYATLA YÜZLEŞİYOR!

Sarnıçtaki yangından sonra en yakın arkadaşı Çiçek ile kuzeni Cemre’nin kaybıyla sarsılan Rüya, İskender’in gerçek yüzünü de görmenin etkisiyle hayatının en büyük darbelerinden birini aldı. Herkesi sarnıca davet eden kişi olduğu için bunun vicdan hesaplaşmasını da yaşayan Rüya’nın sarnıca geri döndüğü anlarda karşısına Ömer çıktı.

Ömer’in kendi dünyasına dair söylediği sözler hem Rüya’yı hem de ekran başındakileri derinden etkilerken genç kadın için büyük destek de oldu. Bu sahnede izleyenleri bir sürpriz bekledi. Kalben’in dizi için özel olarak hazırladığı ‘Perişahı’nın Kızı’ adlı şarkısı ilk defa bu dakikalarda duyuldu ve büyük beğeni topladı.

Kalben-Perişahı'nın Kızı

ÇİÇEK, HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI!

Herkesin öldüğünü sandığı Çiçek, gözlerini Tomris'in evinde açtı. Tomris'in, “Kızımın yerine geç! Şimal ol!” teklifiyle hayatının şokunu yaşarken genç kadının yangından sonraki görüntüsünü gördüğü anlar seyircileri derinden etkiledi. Ciddi yanıkları olan ve tanınmaz hale gelen Çiçek'in hayatında, başta kendisi olmak üzere her şey sonsuza kadar değişti.

Çiçek ile Tomris’in yüzleştiği anlar;

ALEV ALEV'İN YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

‘Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Cemre ve Güneş'in kaçtıktan sonraki neşeli hallerinin ekrana geldiği tanıtımda Çelebi, Cemre'ye yardım eden herkesin peşine düşüyor. Ömer, sarnıcı yakma şüphesiyle gözaltına alınırken Rüya, avukatı olarak desteğini hemen gösteriyor. Tomris'in Şimal'den başka biri olma şansı vermediği Çiçek'in nasıl bir çıkış yolu bulacağı merakla beklenirken, Cemre'nin Ozan'ın kollarına düştüğü anlar "Cemre'ye ne oldu?" sorusunu akıllara getiriyor.

İşte ‘Alev Alev’in 3. Bölüm Tanıtımı;

‘Alev Alev’in merakla beklenen yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!