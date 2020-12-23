Alev Alev dizisinin merak edilen yeni bölümünden fragmanlar ekrana geldi. Ozan'dan tavsiye alan Ömer'in halleri ise akıllara "Rüya'ya hislerini söyleyecek mi?" sorusunu getiriyor.

ALEV ALEV 8. YENİ BÖLÜM 3. FRAGMAN

ALEV ALEV 8. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

ALEV ALEV 8. FRAGMAN

ALEV ALEV'İN 8. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Cemre, akıl sağlığı raporu almak için karşısına çıktığı heyetin kararını beklerken, Çelebi'nin her şeyi altüst edecek planından habersizdir. Vergi borcu sonrası eve haciz gelme tehlikesi ile karşılaşan Ozan'ın başı, daha büyük bir belaya girer.

Ömer'in vurulmasından sonra Rüya ile Ömer'in kalpleri birbirine daha fazla kenetlenmeye başlar. Ali tarafından bıçaklanan İskender'in hastanede gözlerini açmasının ardından, Tomris ve Çiçek'i zor saatler beklerken, Ali'nin kaderi sonsuza dek değişmek üzeredir.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!