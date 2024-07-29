Alev alan motosiklete ilginç müdahale
İstanbul Kağıthane'de seyir halindeyken alev alan motosiklete çevredekiler müdahale etti. Binadaki bir vatandaş ise motosiklette çıkan yangını yukarıdan kovayla su dökerek söndürmeye çalıştı. İlginç anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Kağıthane'nin Hamidiye Mahallesi'nde seyir halindeki bir motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle bir anda alev aldı.
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Yanmaya başlayan motosikletin sürücüsü araçtan hemen indi. Motosikleti ise yol kenarına devirdi.
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Alevlerin çoğalması üzerine çevredeki vatandaşlar ellerine aldıkları kovalarla motosiklete su dökmeye başladı.
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Söndürme çalışmaları devam ederken cadde üzerinde bulunan binadaki bir vatandaş ise aşağıya kova ile su döktü.
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İlginç anlar ise kameralara yansıdı.
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Bir süre sonra yangın söndürülürken, motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.
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