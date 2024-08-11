Alessandra Ambrosio Hawaii tatilinde turkuaz suların tadını çıkardı
Çocukları ve arkadaşlarıyla Hawaii tatiline çıkan süper model Alessandra Ambrosio, turkuaz suların tadını çıkardığı anları gösteren fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı
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Alessandra Ambrosio, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte tropik tatilde. Hawaii'ye giden 43 yaşındaki Brezilyalı süper model, tatilin tadını çıkarırken, fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.
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Kırmızı mayosuyla turkuaz sularda yüzen Alessandra Ambrosio, fit görünümüyle beğeni topladı.
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Takipçilerinden övgü dolu mesajlar alan Ambrosio'nun görünümünü, 1990'ların popüler dizisi 'Sahil Güvenlik'teki kırmızı mayolu karakterlere, özellikle de Pamela Anderson'a benzetenler oldu.
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Ünlü model, Kauai Adası çevresindeki Nā Pali Sahili'nin safir ve turkuaz sularından manzaraları paylaştı.
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Fotoğraflarına; "Deniz meltemi" notunu düşen Alessandra Ambrosio'ya eski nişanlısı Jamie Mazur ile birlikteliğinden dünyaya gelen çocukları, 15 yaşındaki Anja ve 11 yaşındaki Noah eşlik etti.
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Alessandra Ambrosio, arkadaşı ve iş ortağı Gisele Coria ve kız kardeşi Aline ile poz verdi.
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Pamela Anderson