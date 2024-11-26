ALES/3, 17 Kasım’da yurt genelinde gerçekleştirildi. ÖSYM’nin sınav takviminde bulunan bu gün için, 171 binden fazla aday hazırlıklarını tamamladı. Sınavdan sonra gözler, merakla beklenen sonuç tarihlerine çevrildi. Açıklanan bilgilere göre, sonuçlar kısa süre içinde sorgulamaya açılacak. Adaylar, bu sonuçlarla akademik yolculuklarına yön verme şansını elde edecek. İşte ALES/3 sonuçları hakkında bilgiler...