Gözler yılın son ALES sınavında! ALES/1 ve ALES/2 sınavlarının tamamlanmasının ardından sonuçlar açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan ALES/3 sınav giriş yerleri merakla bekleniyor. Adaylar, ALES/3 için sınav tarihlerini merak ediyor. Peki, ALES 3 sınavı ne zaman yapılacak? İşte sınav takvimi ile adayların bilmesi gerekenler...