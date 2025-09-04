ALES/3 ne zaman? ALES/3 başvuruları hangi tarihte başlayacak?
Akademik kariyer hedefleyenler için ALES sınavı, ÖSYM tarafından her yıl üç kez yapılıyor. 2025'in ikinci oturumu 6 Temmuz Pazar günü tamamlandı. Sınava giremeyen veya puanını yükseltmek isteyen adaylar şimdi ALES/3 tarihini ve başvuru sürecini araştırıyor. Peki, 2025 ALES/3 ne zaman yapılacak ve başvurular hangi tarihte başlayacak? İşte ÖSYM takvimine göre merak edilenler…
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), yükseköğretim kurumlarında akademik kadrolara atanmak isteyenler için önem arz ediyor. Öte yandan Lisansüstü eğitim başvurularında ve yurt dışı programlarda da ALES puanı esas alınıyor. Bu kapsamda sınavın son oturumu için araştırmalar hız kazandı. Peki, ALES/3 ne zaman ve başvurular ne zaman başlayacak?
ALES/3 NE ZAMAN?
2025-ALES/3, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, 23 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
ALES/3 BAŞVURU TERCİHLERİ NE ZAMAN?
ALES/3 başvuruları 07 Ekim - 14 Ekim 2025 tarihleri aralığında alınacak.
ALES/3 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
Geç başvurular ise 21 Ekim 2025 Salı günü 23.59'a kadar alınacak.