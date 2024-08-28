ALES/1 ve ALES/2 sınavlarının tamamlanmasının ardından sonuçlar da açıklandı. Şimdi gözler, ALES'in üçüncü oturumuna katılmak isteyen adaylarda. Adaylar, ALES 3 için başvuru tarihlerini merak ediyor ve sınav başvuru ücretinin ne kadar olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, ALES 3 sınavı ne zaman yapılacak? İşte sınav takvimi ve adayların bilmesi gereken diğer önemli ayrıntılar...