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ALES/2 sınav tarihi ne zaman, başvurular bitti mi? ÖSYM ile ALES sınav takvimi 2022! ALES başvuru tarihi...

ALES/2 sınav tarihi ne zaman, başvurular bitti mi? ÖSYM ile ALES sınav takvimi 2022!

Haziran ayının sonuna gelinirken ilk oturumu 17 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilen ALES sınavının ikinci oturumunun ne zaman yapılacağı ve ALES/2 başvuru tarihleri merak ediliyor. "ALES/2 başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?" sorularının yanıtını sizler için derledik. İşte, merak edilen soruların yanıtı...

17.06.2022 - 17:02 | Güncelleme: ABONE OL

  • Yılda 3 kez gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ilk oturumu tamamlandı. ALES/2 için gözler sınav ve başvuru tarihlerine çevrildi.  ÖSYM'den açıklama geldi. Peki, ALES/2 başvuruları bitti mi? İşte, ALES/2 hakkında merak edilenler...

  • ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN?

    ÖSYM 2022 takvimine göre ALES/2 başvuruları 24 Haziran'da başlayıp 4 Temmuz tarihinde sona erecek. Böylece ALES/2 başvurularını tamamlayan adaylar sınav günü bekleyeme başlayacak.

    ALES Başvuru Tarihleri: 24 Haziran - 4 Temmuz 2022

  • ALES/2 NE ZAMAN?

    ÖSYM tarafından düzenlenen sınav takvimine göre; ALES'in ikinci sınavı ise 21 Ağustos 2022 Pazar günü yapılacak.

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