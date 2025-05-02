ALES/1 sınav sonucu sorgulama ekranı: 2025 ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 13 Nisan tarihinde gerçekleşti. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler ALES/1 sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. ALES sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden açıklanacak. Yüksek lisans adayları ALES sonuçlarında ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarını beliyor. Peki, "ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 ALES/1 sonuçlarının açıklanacağı tarih...
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ALES/1 sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın İlk oturumu 13 Nisan Pazar günü tamamlandı. Sınava katılım gösteren yüksek lisans adayları sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. ÖSYM tarafından organize edilen ALES/1 sınavında soru ve cevaplarının yayınlananmasının ardından adaylar puan hesaplaması yapmaya başladı. Peki, "ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 ALES sonuç sorgulama ekranı...
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ALES/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?
2025 ÖSYM sınav takvimine göre ALES/ 1 2025 sonuçları, 2 Mayıs'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
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ALES SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
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ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
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ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ALES puanı sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.