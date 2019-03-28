ALES geç başvuruları için son gün! ÖSYM 2019 ALES ücreti nasıl yatırılır? Para yatırma ne zaman biti

ALES ücreti nasıl ve nereye yatırılacak? sorusu başvurularını tamamlamaya çalışan adaylar tarafından araştırılıyor. 5-13 Mart tarihleri arasında ALES başvuruları 28 Mart'ta (bugün) saat 23.59'a kadar yapılabilinecek. Peki, ALES sınavı ne zaman? 2019 ALES ücreti nasıl yatırılır? İşte ALES sınavına dair tüm detaylar...

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES ücreti ÖSYM tarafından bu sene 180 TL olarak belirlendi. ALES ücretleri bugün, (https://odeme.osym.gov.tr/) adresine tıklayarak sınav başvurusunu yapabileceksiniz.

ÖSYM ÖDEME NASIL YAPILIR?

ALES geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecek.

Aşağıda bulunan butona tıklayarak ÖSYM resmi kart ödeme sisteminden başvurunuzu gerçekleştirebileceksiniz.

ÖSYM KARTLI ÖDEME SİSTEMİ

ÖSYM'DEN ALES GEÇ BAŞVURU AÇIKLAMASI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM),Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) için geç başvuruların bugün saat 23.59'da sona ereceği bildirildi.

ÖSYM'nin Twitter hesabından 2019-ALES/1 geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.

Duyuruda, adayların, 2019-ALES/1 için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59'a kadar yapabileceği belirtildi.