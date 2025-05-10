ALES 2 sınavı ne zaman? ALES 2 sınav ve başvuru tarihi
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES) yılda üç kez yapılıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınav tarihi belli oldu. Peki ALES 2 sınavı ne zaman? ALES 2 sınav ve başvuru tarihi
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ALES sınav ve başvuru tarihi belli oldu. Akademik kariyer hedefi olan öğrenciler ALES 2 sınavına hazırlanıyor. İşte, 2025 ALES sınav ve başvuru tarihi
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ALES/2 BAŞVURUSU NE ZAMAN?
ALES/2 başvuruları 13-21 Mayıs 2025 tarihlerinde ösym.gov.tr adresi üzerinden alınacak.
Geç başvurular ise 29 Mayıs'ta gerçekleşecek.
ALES/2 NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavının ikincisi bu sene 6 Haziran'da uygulanacak.
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Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. 100 sorunun yer aldığı sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. ALES sınav giriş belgesi ise ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden erişime sunulacak.
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