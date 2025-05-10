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        ALES 2 sınavı ne zaman? ALES 2 sınav ve başvuru tarihi

        Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES) yılda üç kez yapılıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınav tarihi belli oldu. Peki ALES 2 sınavı ne zaman? ALES 2 sınav ve başvuru tarihi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2025 - 13:17 Güncelleme: 10.05.2025 - 13:17
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        • 1

          ALES sınav ve başvuru tarihi belli oldu. Akademik kariyer hedefi olan öğrenciler ALES 2 sınavına hazırlanıyor. İşte, 2025 ALES sınav ve başvuru tarihi

        • 2

          ALES/2 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

          ALES/2 başvuruları 13-21 Mayıs 2025 tarihlerinde ösym.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

          Geç başvurular ise 29 Mayıs'ta gerçekleşecek.

          ALES/2 NE ZAMAN?

          Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavının ikincisi bu sene 6 Haziran'da uygulanacak.

        • 3

          Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacak. 100 sorunun yer aldığı sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. ALES sınav giriş belgesi ise ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden erişime sunulacak.

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