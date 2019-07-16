ALES sınavı yükseköğretim kurumlarında akademik personel olmak isteyen lisans mezunlarının girdiği bir sınav türüdür. Akademik personel olmak isteyen binlerce lisans mezunu ALES 2 sınav tarihini bekliyor. Bizde sizler için ALES 2'nin son başvuru tarihini ve sınav tarihin araştırdık. İşte detaylar haberimizde...

ALES 2 SON BAŞVURU TARİHİ

Başvuru Tarihleri

09 Temmuz 2019 – 17 Temmuz 2019 / Geç Başvuru: 31 Temmuz 2019

Sınav Tarihi

22 Eylül 2019

ALES'E NASIL BAŞVURULUR?

Eğer ÖSYM sisteminde kayıtlı bir fotoğrafınız varsa internet üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Sistemde kayıtlı bir fotoğraf yoksa başvurunuz bir başvuru merkezine giderek yapmalısınız.

Sınav Ücreti Ne Kadar ve Nereye Ödenmesi Gerekiyor?

Her dönem sınav ücreti ÖSYM başvuru kılavuzlarında belirtilmektedir. Son yıllara ait ALES Başvuru Ücretleri aşağıdaki gibidir:

2019 Ales :

2018 İlkbahar-Sonbahar : 100 TL

2017 İlkbahar-Sonbahar : 90 TL

2016 İlkbahar-Sonbahar : 80 TL

2015 İlkbahar-Sonbahar: 70 TL

2014 İlkbahar-Sonbahar: 50 TL

2013 İlkbahar-Sonbahar: 50 TL

2012 İlkbahar-Sonbahar : 40 TL

Ödeme için 2 seçenek vardır. Banka şubesi aracılığı ile veya ÖSYM’nin sitesinden internet aracılığı ile ödeme yapabilirsiniz.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir.

Ödeme işlemi ÖSYM’nin internet sayfasından yapmak isteyen adaylar ÖDEMELER alanından kredi kartı veya banka kartı ile başvuru süresi içinde yatırmalıdır.

ÖSYM Ödeme Sayfası: https://odeme.osym.gov.tr/

Nasıl Başvuru Yapacağım?

İnternet Üzerinden Yapıyorsanız:

Başvurunuzu internet üzerinden aday başvuru formunu doldurarak yapacaksınız. Başvuru tarihleri arasında ÖSYM’nin ilgili sayfasında bir başvuru linki göreceksiniz. Bu linke tıklayarak başvuru formunu doldurup başvuru işleminizi yapabilirsiniz.

İşlem sonunda “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir” açıklamasını görmelisiniz. Bu açıklamayı görmediyseniz başvurunuz gerçekleşmemiştir. Bu açıklamayı gördükten sonra geriye sadece sınav başvuru ücretinin yatırılması kalıyor.

Başvuru Merkezinden Yapıyorsanız:

Başvuru merkezine şahsen gitmek zorundasınız. Sizin adınızı başvurunuzu başka birisi yapamaz.

Başvuru merkezine gittiğinizde web kamerayla çekilecek fotoğrafınız sisteme aktarılacaktır.

Başvuru merkezinde size verilen Aday Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurmalısınız. Yanınızda üzerinde T.C kimlik numaranızın yazılı olduğu Nüfus Cüzdanınız bulunmalı. Eğer sınavla ilgili bir engel/sağlık bilgisi iletmek istiyorsanız devlet hastanesinden alınmış sağlık raporu örneğiniz, engelinize ilişkin özgeçmişinizi ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçeyi ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu tam ve doğru olarak doldurmuş olmalısınız. Bu belgeler yanınızda olacak ancak başvuru merkezine teslim edilmeyecektir. Posta yoluyla ÖSYM’ye başvuru süresi içerisinde gönderilmiş olmalıdır. (Belgelerin asılları değil kopyaları gönderilecektir. Sağlık raporunun kopyası onaylı olmalıdır.)

Başvuru merkezinde işlemleriniz tamamlandıktan sonra görevli kişi Aday Başvuru Kayıt Bilgileri adlı belgeyi kontrol etmeniz için size verecek. Bu belgeyi dikkatlice kontrol edip herhangi bir hata olmadığından emin olduktan sonra imzalayıp görevliye onaylaması için geri verin.

İşlem sonunda size verilecek belge üzerinde bir şifre yer alacaktır. Bu geçici şifrenizdir. Bu şifreyi ÖSYM’nin internet sitesinden değiştirmelisiniz.

Başvurunuz henüz tamamlanmadı. Bu aşamada onay kodunuzu başvuru merkezi görevlisine bildirin. Görevli onay kodunu girdikten sonra başvuru bilgileriniz sisteme kaydedilecektir.

Yurt Dışından Nasıl Başvuru Yapabilirim?

Aşağıdaki bilgiler başvuru tarihlerinde herhangi bir sebeple yurt dışında bulunan ve internet üzerinden başvuru hakkı olmayan (sistemde kayıtlı fotoğrafınız olmaması sebebiyle) adaylar için geçerlidir. Söz konusu adaylar sınava PASAPORT ile kabul edilecekler. Pasaport dışında bir kimlik belgesi kabul edilmeyecektir. Eğer başvuru tarihleri arasında herhangi bir gün dahi Türkiye’de bulunuyorsanız ilerleyen süreçlerde pasaportunuzdan ülkeye giriş çıkış tarihleriniz kontrol edilerek tespit edilecek ve başvurunuz iptal edilecektir. Yurt dışından aşağıdaki yollarla başvuru yapabilmek için başvuru tarihlerinin tamamında yurt dışında bulunuyor olmanız gerekir. Eğer sistemde kayıtlı bir fotoğrafınız varsa ve internet üzerinden başvuru yapabiliyorsanız yurt dışında olsanız dahi internet üzerinden Türkiye’de bulunan adaylarla aynı şekilde başvurunuzu yapabilirsiniz.

Öncelikle ÖSYM Çağrı Merkezi’ni bulunduğunuz ülkedeki bir yurtdışı telefonundan aramalısınız. Çağrı Merkezi personeli sizin yurt dışından başvuru yapacağınızı kayıt edecek. Eğer ÖSYM aday internet erişimi şifreniz yoksa telefondaki yetkiliden şifrenizi de talep ediniz. Kimlik numaranız veya Yabancı Uyruklu numaranız ve şifrenizle birlikte aday öğrenci sistemine gireceksiniz.

https://ais.osym.gov.tr/

Burada başvuru işlemini tamamladıktan sonra başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak saklamalısınız.

Ödemeler sayfasından başvuru süresinin sonuna kadar sınav ücretini yatırmalısınız. Sınav ücretinin ne kadar olduğu başvuru kılavuzunda yer almaktadır. Sınava Ankara ‘da gireceksiniz.

Başvuru esnasında eğer sistemde kayıtlı fotoğrafınız olmadığı için fotoğraf bölümünü boş bıraktıysanız sınavdan önceki son resmi iş günü mesai bitimine kadar ÖSYM Ankara Sınav Koordinatörlüğüne (Çetin Emeç Bulvarı 1290. Sokak No:2 Yukarı Öveçler-ANKARA) aşağıdaki belgelerle birlikte şahsen başvuru yaparak başvurularını tamamlamalı ve Sınava Giriş

Belgenizi edinmelisiniz. Bu belgelerden biri bile eksik olan adayların başvurusu tamamlanmamış olacaktır. Bu adaylar, Sınava Giriş Belgesi edinemezler. Fotoğrafınız başvuru merkezinde web kamera ile çekilecektir.

ÖSYM Sınav Koordinatörlüğü’ne Giderken Yanınızda Olması Gereken Belgeler:

a) Doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış Aday Başvuru Kayıt Bilgisi

b) Başvuru tarihinde yurt dışında bulunduğunu belirten resmî bir belge (pasaportun aslı ve pasaport giriş-çıkış mühürlerinin bulunduğu sayfanın onaylı bir örneği)

c) Diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmî bir belgenin onaylı örneği (eğitim durumunda herhangi bir güncelleme/ekleme yapılmış ise)

Yurt dışından başvuru yapan engelli/sağlık sorunu olan adaylardan, sistemde sağlık bilgisi bulunmayanların veya değişiklik olanların, sağlık/engel bilgilerinin sisteme girilebilmesi için, Sağlık/Engel Bilgi Formunu, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi ile sağlık raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten dilekçeleri ile birlikte başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir.