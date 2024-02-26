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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Aleksey Igudesman konseri İş Sanat’ta

        Aleksey Igudesman konseri İş Sanat’ta

        Keman virtüözü, besteci ve komedyen Aleksey Igudesman İş Sanat'a özel hazırlanan 'Beethoven and More' konseriyle 16 Nisan Salı Atatürk Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak. Igudesman, Kadir Kaymakçı'ya konuştu: "Konserde sürprizlerimiz olacak... Başka klasik müzik konserlerine benzemeyecek herkesi dans etmeye bekliyoruz."

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 14:24 Güncelleme: 26.02.2024 - 14:24
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        Aleksey Igudesman konseri İş Sanat'ta
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        Yaratıcılıkta sınır tanımayan, keman virtüözü, besteci ve komedyen Aleksey Igudesman İş Sanat’a özel hazırladığı 'Beethoven and More' (Beethoven ve Daha Fazlası) başlıklı konserle İstanbul seyircisinin kalbini fethetmeye hazırlanıyor.

        Konserin alışılageldik klasik müzik konserlerinden farklı olacağını belirten Igudesman, "Konserde sürprizlerimiz olacak... Başka klasik müzik konserlerine benzemeyecek herkesi dans etmeye bekliyoruz."

        Beethoven’ın son eseri olan 9’uncu senfonisinin bestelenişinin 200. yılı vesilesiyle İş Sanat’a özel hazırlanan konserde bestecinin eserlerinin pusulasında Igudesman yeni rotalara yelken açacak. Igudesman’ın yönetimindeki 100 kişilik Romanian National Youth Orchestra, Boğaziçi Caz Korosu ve sürpriz isimler bu yolculukta sanatçıya eşlik edecek. Konser, 16 Nisan Salı saat 20.30’da, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek.

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        #Beethoven
        #İş Sanat
        #Aleksey Igudesman
        #Boğaziçi Caz Korosu
        #AKM
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