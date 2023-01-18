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Aleksandar Stanojevic: Önceki kulübümde de baskı altında bulundum

Konyaspor'da ilk antrenmanına çıkan Aleksandar Stanojevic, "Önceki kulübümde de baskı altında bulundum" dedi

Giriş: 18.01.2023 - 11:30 | Güncelleme: ABONE OL
Aleksandar Stanojevic: Önceki kulübümde de baskı altında bulundum
DHA

Konyaspor´da İlhan Palut ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Aleksandar Stanojevic yeşil-beyazlı ekip ile ilk antrenmanına çıktı.

''ÖNCEKİ KULÜBÜMDE DE BASKI ALTINDAYDIM''

Antrenman sonrasında açıklamalarda bulunan Stanojevic, "Kendimi olabildiğince göstermek istiyorum. Gayretli ve sıkı çalışan birisiyim. Yeni bir sayfa benim için, yeni şanslar ve fırsatlar getirecek buna inanıyorum. Burada olduğum için gerçekten mutluyum. Önceki kulübümde de baskı altında bulundum, taraftarlarla iç içe olduğumuz zamanlar da oldu. Tabi ki taraftarların beklentisi olması ve heyecanlı olmaları bizlere ayrı bir umut ve gayret katıyor. Taraftarların hissiyatı ve reaksiyonları konusunda çok memnunum" diye konuştu.

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