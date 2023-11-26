Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        34
        Fenerbahçe
        FB
        31
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        23
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        23
        Trabzonspor
        TS
        22
        Beşiktaş
        BJK
        22
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        18
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        17
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        17
        MKE Ankaragücü
        MKE
        16
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        14
        Tümosan Konyaspor
        KON
        13
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Rams Başakşehir
        İBFK
        9
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        8
        İstanbulspor
        İST
        8
        Haberler Spor Futbol Almanya Alejandro Grimaldo'dan müthiş performans! - Futbol Haberleri

        Alejandro Grimaldo'dan müthiş performans!

        Bayer Leverkusen'in sol beki Alejandro Grimaldo, bu sezon olağanüstü bir performans sergiliyor. İspanyol sol bek, şu ana kadar çıktığı 18 maçta 8 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2023 - 14:48 Güncelleme: 26.11.2023 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Grimaldo'dan müthiş performans!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Almanya Bundesliga'da lider durumda bulunan Bayer Leverkusen'de sol bek Alejandro Grimaldo performansıyla dikkat çekiyor.

        Bu sezon şu ana kadar 18 maçta sahaya çıkan Grimaldo, takımının en etkili isimleri arasında yer alıyor.

        28 yaşındaki futbolcu, 18 maçta 8 gol attı ve 5 asist yaptı. Grimaldo, bu performansıyla birlikte Bayer Leverkusen'in Bundesliga'da ve UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda lider olmasında büyük pay sahibi oldu.

        Bayer Leverkusen, Grimaldo'yu yaz transfer döneminde Benfica'dan bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        Fırtına Sinop'ta can aldı!
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        "7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık"
        "7 Ekim'den sonra zor günler yaşadık"
        İsmail Kartal kararını verdi!
        İsmail Kartal kararını verdi!
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        İşte Rıza Çalımbay'ın 11'i!
        İşte Rıza Çalımbay'ın 11'i!
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        3 gündür kayıptı, barakada ölü bulundu!
        3 gündür kayıptı, barakada ölü bulundu!
        "Karabasan gibi çöktüler"
        "Karabasan gibi çöktüler"
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Taylandlılar serbest kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, Taylandlılar serbest kaldı
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        Yeni soruşturma! Semih Kaya hakkında şok iddialar!
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Üçlü enfeksiyon grip, RSV ve Covid-19'a dikkat!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa