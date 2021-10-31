Alec Baldwin ilk kez konuştu: Hutchins arkadaşımdı

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Alec Baldwin
Amerikalı aktör Alec Baldwin, film çekimi sırasında yaşanan ölümle ilgili ilk kez kameralar önünde konuştu ve kaza ile öldürdüğü Halyna Hutchins ile "arkadaş" olduklarını söyledi.
Halyna Hutchings, "Rust" (Pas) filminin setinde görüntü yönetmeni olarak çalışıyordu.
Baldwin olay sonrası ilk kez, Vermont eyaletindeki evi çevresinde kendisini takip eden fotoğrafçılara konuştu.
Hutchings'in ölümünü 'trilyonda bir' yaşanacak bir olay olarak tanımladı ve film setlerinde silah kullanımının sınırlandırılmasını destekleyebileceğini söyledi.
42 yaşındaki görüntü yönetmeni, Baldwin'in sette kullanılan silahından çıkan gerçek mermi ile hayatını kaybetti.
Amerikalı aktör, New Mexico eyaletindeki, Santa Fe kenti polisinin, devam eden soruşturma nedeniyle detayları konuşmasını yasakladığını da kaydetti.
"O benim arkadaşımdı. Santa Fe'ye vardığım gün Joel (filmin yönetmeni) ile onu yemeğe çıkarmıştım" diyerek tanışmalarını anlatan Alec Baldwin, Hutchings'in eşi ile de temasta olduğunu söyledi.
Evli olan Halyna Hutchings'in 9 yaşında bir oğlu vardı.
Çok iyi anlaşan bir ekip olduklarını söyleyen 63 yaşındaki aktör, setlerde silah kullanımının sınırlaması konusunda kararı uzmanların vermesi gerektiğini söyledi.
Rust filminin aynı zamanda yapımcıları arasında da olan Baldwin, filmin çekimlerinin devam etmeyeceğini düşündüğünü de söyledi.
Soruşturmayı yürüten polis ve savcılık, bir suç davası açılması olasılığını ihtimal dışı tutmuyor.
Silahtan sorumlu kişi yapımcıları suçladı
Çarşamba günü açıklama yapan polis, aynı olayda vurulan yönetmen Joel Souza'nın omuzunda gerçek kurşun parçası çıktığını duyurdu.
Soruşturmayı yürüten ekip, set güvenliği konusunda eksiklikler tespit edildiğini de belirtiyor.
Sette silahlardan sorumlu olan kişi Hannah Gutierrez-Reed de avukatları aracılığıyla bu hafta bir açıklama yaptı ve gerçek mermilerin nereden geldiğini bilmediğini kaydetti.
Hannah Gutierrez-Reed aynı açıklamada, yapımcıları, iş yeri güvenliğini tehlikeye atacak adımlar atmakla suçladı.
Alec Baldwin, 19'uncu yüzyıl kovboy filminde hem başroldeydi hem de filmin prodüktörüydü.
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