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        Haberler Bilgi Magazin Aldatmak bu akşam var mı, yok mu, neden yok? Aldatmak yeni bölüm ne zaman? 23 Mayıs ATV tv yayın akışı

        Aldatmak bu akşam var mı, neden yok? Aldatmak yeni bölüm ne zaman? 23 Mayıs ATV tv yayın akışı

        ATV ekranlarında yayınlanan Aldatmak yeni bölüm izleyiciyle buluşuyor. Normalde bu akşam 70.yeni bölümle ekrana gelmesi beklenen dizi ATV yayın akışında yer almadı. Aldatmak son bölümde öz babasının gerçek kimliğini keşfeden Kahraman, annesiyle zorlu bir yüzleşme yaşamıştı. ATV ekranında Ziraat Türkiye Kupası final maçının yayınlanacak olması nedeniyle dizinin 70. bölümü 30 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelmesi bekleniyor. İşte ATV tv yayın akışı ve tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 10:57 Güncelleme: 23.05.2024 - 12:43
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        • 1

          Aldatmak yeni bölüm bu akşam yayın akışında görülmüyor. ATV yayın akışında Ziraat Türkiye Kupası final maçının yayınlanacak olması nedeniyle Aldatmak 70.bölümün haftaya yayınlanması bekleniyor. Peki Aldatmak bu akşam var mı, neden yok, Aldatmak yeni bölüm ne zaman? İşte, ATV tv yayın akışı

        • 2

          ALDATMAK NEDEN YOK?

          Aldatmak dizisi bu hafta yayınlanmayacak. ATV ekranında Ziraat Türkiye Kupası final maçının yayınlanacak olması nedeniyle dizinin yeni bölümü ekrana gelmeyecek.

          ALDATMAK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

          ATV ekranında Ziraat Türkiye Kupası final maçının yayınlanacak olması nedeniyle dizinin 70. bölümü 30 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelecek.

        • 3

          ALDATMAK SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

          Öz babasının gerçek kimliğini keşfeden Kahraman, annesiyle zorlu bir yüzleşme yaşar. Bu sefer de Sezai'yi babası olarak görmeye çalışan Kahraman, gerçek aile duygusunun kan bağından ibaret olmadığını anlayacaktır. Oltan'a karşı kozunu kaybeden İpek, gittikçe saldırganlaşmaya başlar. Kabus gibi günler atlatan Selin ve Tolga ise mutlu bir döneme yelken açar. Kayıp oğlunu araştırırken bir kez daha duvara toslayan Güzide, bir şeyler döndüğünden şüphelenmeye başlar. Sezai'nin yeni öğrendiği gerçekler Kadriye ile ilişkisini dönülmez bir yola sokar.

          Yaşanan gelişmeler karşısında sarsılan Sezai, yaşama sebebi olan Güzide'yi kaybetmemek için son bir mücadele vermeye hazırlanır.

        • 4

          ATV 23 MAYIS KANAL YAYIN AKIŞI LİSTESİ

          08:00 Kahvaltı Haberleri

          10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

          13:00 atv Gün Ortası

          14:00 Mutfak Bahane

          16:00 Esra Erol'da

          19:00 atv Ana Haber

          19:45 Finale Doğru

          20:45 Beşiktaş-Trabzonspor

          22:45 Kupa Töreni

          23:15 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

          00:15 Aldatmak (69.Bölüm)

          02:40 Maraşlı

          05:00 Kalp Yarası

        • 5
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