Honduraslı hücum oyuncusu Alberth Elis’in adı son iki transfer döneminde Fenerbahçe ile anılıyordu. 24 yaşındaki futbolcunun Houston ile olan sözleşmesi sona erdi.

Hem yurt için hem de yurt dışındaki medyada çıkan haberlerde Elis’in Fenerbahçe’yle sözleşme imzaladığı öne sürüldü ancak Honduraslı yıldız bu konuyla ilgili açıklama yaparak, “Fenerbahçe’ye imza attığım doğru değil. Henüz geleceğim hakkında karar vermedim” dedi.