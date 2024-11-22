Görev yaptığı süreçte emrindeki askerlere cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen eski Sakarya Garnizon Komutanı Albay Fahri Can Çağlar tutuklanmıştı. İddia makamı sanık Çağlar'ın, ‘Cinsel sarkıntılık', ‘Cinsel sarkıntılığa teşebbüs', ‘Cinsel taciz' suçlardan cezalandırılması yönünde mütalaasını sunmuştu.

İHA'daki habere göre tutuklu sanık Fahri Can Çağlar, Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık ve taraf avukatları katıldı.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİ

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesi sonrasında başlayan duruşmada sanık, önceki savunmalarını tekrar ederek tahliyesini ve beraatını talep etti.

CEZASI BELLİ OLDU

Mütalaasını tekrar eden iddia makamı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönündeki görüşünü açıkladı. Söz hakkı verilen tutuklu sanık Fahri Can Çağlar ise, beyanlarının aynı olduğunu, bu sebeple tahliyesi ve beraatını istediğini söyledi. Mahkeme heyeti ise sanık hakkında 10 müştekiye karşı ‘Zincirleme şekilde cinsel sarkıntılık', ‘Cinsel sarkıntılık', ‘Cinsel sarkıntılığa teşebbüs', ‘Cinsel saldırı' ve ‘Zincirleme şekilde cinsel saldırı' suçlarından toplam 38 yıl 70 ay 106 gün hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.