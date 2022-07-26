Alaves Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2022-2023 sezonu öncesi çalışmalarına devam eden Beşiktaş, bu kez İspanyol ekibi Alaves ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlıların yeni transferlerinin de forma giyeceği zorlu mücadele öncesi merak edilenleri bir araya getirdik...



ALAVES BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Alaves Beşiktaş hazırlık maçı 26 Temmuz Salı günü oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.



ALAVES BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?



Alaves Beşiktaş maçı Smart Spor HD'den canlı yayınlanacak.